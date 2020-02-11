Стало известно, в какие праздники в Челябинске запретили торговать алкоголем
Во вторник, 11 февраля, депутаты Челябинской городской Думы на заседании комиссии по социальной политике рассуждали: пить или не пить горожанам в праздники. И решили: не пить.
Предложение полностью запретить продажу алкоголя в День Победы (9 мая), День знаний (1 сентября) и День города поддержано единогласно.
Депутаты обратятся с законодательной инициативой в Заксобрание. Придется менять положения регионального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Меры оправданны, считают депутаты гордумы. Пропаганда здорового образа жизни среди молодых — раз. Два: преступлений станет меньше.
Кстати, мы не первые: запреты введены в 47 регионах. Некоторые субъекты ввели запрет на торговлю спиртным в День защиты детей (1 июня), День пограничника (28 мая), День ВДВ (2 августа) и в День России (12 июня).
Не исключено, что к «запретным датам» отнесут и 25 мая — день, когда празднуют Последний звонок.
Кстати, запрет на продажу алкоголя не распространится в эти дни на кафе и рестораны.
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ИСТОЧНИК KP.RU