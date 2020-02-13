Больной раком девочке из многодетной семьи некуда возвращаться в Челябинске после лечения

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:09:52+03:00

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Год назад у средней дочки-девятиклассницы Николая Шевченко нашли опухоль мозга. Сейчас она находится в Санкт-Петербурге, проходит дорогостоящее лечение, которое оплатил фонд Хабенского. Но школьнице некуда возвращаться. Семь лет назад ее семья потеряла квартиру из-за долга по ипотеке, и теперь шестеро человек (родители, три ребенка 6,15 и 18 лет, а также бабушка) ютятся в маленьком садовом домике.

Сложности с выплатой долга по ипотеке возникли, когда глава семьи потерял работу у частника. Отдавать по 12 тысяч рублей в погашение платежей семья не смогла. Найти новое место удалось только в садовом товариществе. Здесь же Шевченко разрешили жить в домике сторожа, где нет теплого туалета и водопровода.

По словам юристов, Шевченко могут отсудить платежи по процентам. Сейчас они все еще должны рассчитываться за пользование ипотечным кредитом. Хотя в России действует строгое правило: если у должника отобрали квартиру, долг считается погашенным полностью.

Но куда везти девочку после лечения (а она теперь лежачая), в семье не знают.

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ИСТОЧНИК KP.RU