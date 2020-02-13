2020-02-13T13:10:33+03:00
Общество

Количество акционеров ВТБ в Свердловской области выросло на треть

По итогам 2019 года количество акционеров ВТБ составило почти 5 тысяч человек
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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По итогам 2019 года количество акционеров ВТБ в Свердловской области составило почти 5 тыс. человек, увеличившись за год на 32%. Об этом на ежегодном Дне инвестора в Екатеринбурге рассказал руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин.

День инвестора собрал более 400 миноритариев и клиентов банка. В ходе мероприятия состоялись две сессии, посвященные итогам работы группы ВТБ в 2019 году и актуальным инвестиционным возможностям. На встрече были представлены текущие финансовые показатели группы ВТБ. Аналитики ВТБ Капитал Инвестиции и Московской биржи поделились прогнозами развития фондового рынка.

По числу розничных акционеров ВТБ Свердловская область занимает третье место в стране после Московского региона и Санкт-Петербурга с Ленинградской областью. Всего в России насчитывается 158 тысяч индивидуальных инвесторов, вложивших средства в акции ВТБ. В течение 2019 года стоимость одной акции ВТБ на Московской бирже выросла на 35%. Акции компании вошли в топ-3 ценных бумаг, чаще всего входящих в инвестиционные портфели частных инвесторов.

По словам представителей банка, росту числа акционеров способствовала эффективная коммуникация с частными инвесторами, в том числе в цифровой среде. В 2019 году банк регулярно проводил тематические мероприятия в традиционных и в электронных каналах, а также активно развивал дистанционные сервисы. Более 30 000 миноритариев пользуются приложением «Акционер ВТБ», позволяющим следить за событиями группы ВТБ, принимать участие в общих собраниях акционеров и контролировать персональный набор привилегий. Также в 2019 году в шесть раз выросло число пользователей платформы «ВТБ Мои Инвестиции», с помощью которой можно удаленно открыть брокерский счет и совершать сделки более чем с 5000 инструментов, в том числе с акциями ВТБ.

Кроме того, банк усовершенствовал программу специальных предложений по своим продуктам. Держатели ценных бумаг могут получить премиальное обслуживание, оформить кредит наличными, ипотеку или рефинансировать действующий займ по сниженной ставке. Участники Дня инвестора могли воспользоваться этой возможностью непосредственно на мероприятии, где работали восемь консультационных зон по продуктам и услугам банка и его дочерних компаний.

Руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин прокомментировал: «В Свердловской области число розничных акционеров ВТБ растет на 30% уже второй год подряд. Мы связываем такую динамику с созданием комфортной и прозрачной информационной среды для инвесторов, в которой они могут получить ответ на любой вопрос и внести свой вклад в ключевые решения организации. В 2019 году ВТБ объявил о новой стратегии развития до 2022 года. Ее приоритетами являются построение

клиентоцентричной бизнес-модели и всесторонняя цифровизация. В тех же направлениях мы будем развивать и работу с акционерами: строить долгосрочные отношения, информировать и вовлекать, в первую очередь, с помощью удобных цифровых сервисов».

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