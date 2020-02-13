«Трактор» назвал имена игроков-номинантов на Приз зрительских симпатий

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:19:25+03:00

Голосование болельщиков за самого ценного челябинского хоккеиста сезона 2019-2020 продлится до 28 февраля

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Приз зрительских симпатий вручают с 1999 года. В этот раз болельщики будут голосовать за самого ценного игрока сезона в 21-й раз. Этот трофей придумали сами поклонники «Трактора» и они же сами и отдают голоса за самого, по их мнению, лучшего хоккеиста.

При голосовании спортивные показатели могут не быть определяющими. Важно еще и отношение хоккеиста к болельщикам, неравнодушие к результатам команды и на площадке и за ее пределами.

С прошлого года приз зрительских симпатий носит имя известного форварда «Трактора» Павла Лазарева.

В пресс-службе клуба сообщили, что в этом году номинантами стали хоккеисты: Лукаш Седлак, Томаш Гика, Эндрю Кейлоф, Ник Бэйлен, Вячеслав Основин, Ярослав Косов, Виталий Меньшиков, Александр Авцин и Илья Карпухин.

— Сезон для черно-белых оказался не самым удачным, но в команде есть игроки, которые заслужили любовь болельщиков и мы призываем всех болельщиков сделать свой выбор, — сказал болельщик «Трактора», представитель организационной и инициативной группы Артур Лекус.

Лучший игрок награждается уникальной статуэткой, а средства на этот приз болельщики собирают сами.

Народное голосование проходит на сайте ХК «Трактор» и завершится 28 февраля в 00:00.

ИСТОЧНИК KP.RU