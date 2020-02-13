«Трактор» назвал имена игроков-номинантов на Приз зрительских симпатий
Приз зрительских симпатий вручают с 1999 года. В этот раз болельщики будут голосовать за самого ценного игрока сезона в 21-й раз. Этот трофей придумали сами поклонники «Трактора» и они же сами и отдают голоса за самого, по их мнению, лучшего хоккеиста.
При голосовании спортивные показатели могут не быть определяющими. Важно еще и отношение хоккеиста к болельщикам, неравнодушие к результатам команды и на площадке и за ее пределами.
С прошлого года приз зрительских симпатий носит имя известного форварда «Трактора» Павла Лазарева.
В пресс-службе клуба сообщили, что в этом году номинантами стали хоккеисты: Лукаш Седлак, Томаш Гика, Эндрю Кейлоф, Ник Бэйлен, Вячеслав Основин, Ярослав Косов, Виталий Меньшиков, Александр Авцин и Илья Карпухин.
— Сезон для черно-белых оказался не самым удачным, но в команде есть игроки, которые заслужили любовь болельщиков и мы призываем всех болельщиков сделать свой выбор, — сказал болельщик «Трактора», представитель организационной и инициативной группы Артур Лекус.
Лучший игрок награждается уникальной статуэткой, а средства на этот приз болельщики собирают сами.
Народное голосование проходит на сайте ХК «Трактор» и завершится 28 февраля в 00:00.
ИСТОЧНИК KP.RU
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