В Челябинске пассажиров самолетов проверяют на коронавирус

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:52:42+03:00

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Две недели отдыха на теплом море в Таиланде завершились для туристов из Челябинска суровым досмотром в аэропорту родного города. Среди прилетевших рейсом из Бангкока был известный предприниматель, пивовар Илья Ройтенберг.

После приземления, когда погасло табло «Пристегните ремни», на борт поднялась строгая дама в оранжевой жилетке, в медицинской маске. В руках у нее был прибор для дистанционного измерения температуры. Так медики вычисляют «подозрительных» на коронавирусную инфекцию.

— Как сказал стюард, «проверяющая из Роспотребнадзора», — пояснил корреспонденту КП-Челябинск Илья Ройтенберг. — Пошла по самолету всем измерять температуру. Одна на весь «Боинг». Я запаниковал, что это продлится слишком долго: торопился на моноспектакль по Зощенко в свое заведение. Двум пассажирам она задала странный вопрос: «У вас температура, вы болеете?». На что пассажиры гордо ответили: «Нет!». Все за них порадовались и побежали в аэропорт. Никого задерживать на дообследование не стали. В здании аэропорта нас обнюхали зачем-то собаки специальные. Снимали журналисты ТВ-каналов. Корче, встречали нас как Гагарина!

Кстати, по данным регионального минздрава, в пунктах временного пребывания находится 31 здоровый гражданин КНР:

− Миасс, медицинский центр «Северный» - 15 человек;

− Челябинск, областной клинический противотуберкулезный диспансер - 16 человек.

Ситуация с ОРВИ и гриппом в регионе оценивается как эпидемическая, отмечается постепенное снижение заболеваемости. За три дня недели зарегистрировано 26829 случаев ОРВИ и гриппа.

Подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Челябинской области не зарегистрировано.

Горячая линия Минздрава работает круглосуточно. Врач-инфекционист Елена Корнеева в течение дня отвечает на вопросы южноуральцев по телефону (351) 240-15-16.

ИСТОЧНИК KP.RU