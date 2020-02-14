В Челябинской области в День Святого Валентина целуются даже птицы

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:45:47+03:00

Скоро весна: в День святого Валентина в Челябинской области милуются даже птички. Фото: Владимир Аникеев.

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Аналитики недавно выяснили, что в Челябинске ненавидят отмечать День влюбленных 14 февраля. Что наш суровый город скептически относится к романтизированному в Европе и США празднику, считая его маркетинговым ходом и стимулам увеличения продаж. Челябинцы считают, что признаваться в любви и дарить подарки любимым нужно не только в этот «красный день календаря».

Однако, любовь правит миром. Даже миром пернатых. Житель Кыштыма Владимир Аникеев сфотографировал сладкую парочку свиристелей, милующихся на ветке. На фото видно, как одна птичка другой передает в клювике вкусняшку. Снимок опубликован в группе «Птицы Челябинской области» социальной сети ВКонтакте.

Толстых птичек с яркими хохолками сейчас очень много в Челябинске. Свиристели — это кочующие птички перемещаются по регионам страны, выискивая богатые кормовые базы. Сейчас они мигрируют в Сибирь. Там, в тайге, весной они выведут потомство.

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ИСТОЧНИК KP.RU