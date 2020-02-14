Семья, потерявшая детей в Таиланде, получит помощь от властей Челябинской области

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:28:30+03:00

Погибшей девочке было 6 лет. а парнишке - 12. Фото: из семейного архива семьи погибших.

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В пятницу, 14 февраля, власти Челябинской области приняли решение поддержать материально семью Лысых, которая потеряла сына и дочку во время отдыха в Таиланде

— Семье, в которой погибли двое детей на отдыхе в Таиланде, будут перечислены из бюджета области 200 тысяч рублей, — сообщила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Напомним, несчастный случай на одном из каналов Пхукета произошел в понедельник, 10 февраля. На большой скорости здесь столкнулись два катера. На носу одного, куда пришелся удар, сидели 6-летняя девочка и 12-летний мальчик из Челябинска. Они получили тяжелые травмы и погибли на месте до приезда скорой.

Дети отдыхали в Таиланде с бабушкой и дедушкой. Они тоже были на катере, но получили не опасные для жизни травмы и попали в больницу.

Известно, что в последнее время дети с родителями жили в Москве, хотя прописаны они в Челябинске. Где похоронят погибших, пока не ясно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/759780" frameborder="0"></iframe> Момент столкновения двух катеров в Пхукете попал на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU