2020-02-14T14:28:30+03:00
Общество

Семья, потерявшая детей в Таиланде, получит помощь от властей Челябинской области

С таким заявлением выступила министр соцотношений Ирина Буторина
Лидия ПЕСКОВА
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Погибшей девочке было 6 лет. а парнишке - 12. Фото: из семейного архива семьи погибших.Погибшей девочке было 6 лет. а парнишке - 12. Фото: из семейного архива семьи погибших.
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В пятницу, 14 февраля, власти Челябинской области приняли решение поддержать материально семью Лысых, которая потеряла сына и дочку во время отдыха в Таиланде

— Семье, в которой погибли двое детей на отдыхе в Таиланде, будут перечислены из бюджета области 200 тысяч рублей, — сообщила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Напомним, несчастный случай на одном из каналов Пхукета произошел в понедельник, 10 февраля. На большой скорости здесь столкнулись два катера. На носу одного, куда пришелся удар, сидели 6-летняя девочка и 12-летний мальчик из Челябинска. Они получили тяжелые травмы и погибли на месте до приезда скорой.

Дети отдыхали в Таиланде с бабушкой и дедушкой. Они тоже были на катере, но получили не опасные для жизни травмы и попали в больницу.

Известно, что в последнее время дети с родителями жили в Москве, хотя прописаны они в Челябинске. Где похоронят погибших, пока не ясно.

Момент столкновения двух катеров в Пхукете попал на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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