Семья, потерявшая детей в Таиланде, получит помощь от властей Челябинской области
В пятницу, 14 февраля, власти Челябинской области приняли решение поддержать материально семью Лысых, которая потеряла сына и дочку во время отдыха в Таиланде
— Семье, в которой погибли двое детей на отдыхе в Таиланде, будут перечислены из бюджета области 200 тысяч рублей, — сообщила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.
Напомним, несчастный случай на одном из каналов Пхукета произошел в понедельник, 10 февраля. На большой скорости здесь столкнулись два катера. На носу одного, куда пришелся удар, сидели 6-летняя девочка и 12-летний мальчик из Челябинска. Они получили тяжелые травмы и погибли на месте до приезда скорой.
Дети отдыхали в Таиланде с бабушкой и дедушкой. Они тоже были на катере, но получили не опасные для жизни травмы и попали в больницу.
Известно, что в последнее время дети с родителями жили в Москве, хотя прописаны они в Челябинске. Где похоронят погибших, пока не ясно.
Момент столкновения двух катеров в Пхукете попал на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU