За скандальное ледовое шоу в Челябинске наказали двух министров

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:31:11+03:00

Против шоу выступили как жители, так и региональные власти. Фото: vk.com/«Шоу «Снежная Королева» от FIZICA»

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Правительство Челябинской области нашло виновных в скандале с шоу «Снежная Королева» в Челябинске. По поручению ведомства наказание получили министр спорта Леонид Одер и министр образования области Александр Кузнецов.

Проверку инициировал губернатор Алексей Текслер после того, как жалобы недовольных зрителей дошли до регионального минкульта. Тогда выяснилось, что шоу, которое якобы имело поддержку от правительства, не было включено в официальный список новогодних мероприятий.

— По результатам проведенной проверки губернатором, министру физической культуры и спорта Леониду Одеру положено наказание в виде выговора, а министру образования и науки Александру Кузнецову — в виде замечания, — рассказали в пресс-службе правительства.

Ранее о своих претензиях высказывались и антимонопольщики. Шоу рекламировали задолго до представления. По всему городу развесили яркие плакаты, обещали потрясающее шоу. Но как рассказали обозленные жители, это было похоже скорее на концерт в захудалом ДК. Актеры не знали роли, работали под фонограмму и... читали текст по бумажке. При этом, сами организаторы, в ответ на жалобы, предложили билеты на другие свои выступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU