«Упал пассажир»: в Челябинске произошло ДТП с участием автобуса
В группе «Челябинский транспорт» во «ВКонтакте» появилось видео, на котором, по словам очевидца, ГИБДД остановила автобус.
— Задержали водителя автобуса маршрута 4. Падение пассажира — это тоже ДТП и требуется вызов сотрудников ГИБДД, — написал автор ролика.
Однако, как оказалось, водителя никто не задерживал, он сам вызвал госавтоинспекцию.
— Произошло падение пассажира в салоне. Это дорожно-транспортное происшествие и водитель, соблюдая все инструкции, вызвал на место необходимые службы, в том числе и ГИБДД для оформления ДТП. Случаи падения пассажиров в салоне хоть редко, но встречаются, — рассказал КП-Челябинск пресс-секретарь городского управления транспорта Евгений Талыпов.
Получил ли травмы пассажир, в ведомстве не смогли уточнить.
ДТП с автобусом в Челябинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU