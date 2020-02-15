2020-02-15T10:31:13+03:00
Общество

«Упал пассажир»: в Челябинске произошло ДТП с участием автобуса

На месте работали инспекторы ГИБДД
Валентина ВАГАНОВА
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Водитель автобуса сам вызвал инспекторов ГИБДД, действуя по инструкции.Водитель автобуса сам вызвал инспекторов ГИБДД, действуя по инструкции.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В группе «Челябинский транспорт» во «ВКонтакте» появилось видео, на котором, по словам очевидца, ГИБДД остановила автобус.

— Задержали водителя автобуса маршрута 4. Падение пассажира — это тоже ДТП и требуется вызов сотрудников ГИБДД, — написал автор ролика.

Однако, как оказалось, водителя никто не задерживал, он сам вызвал госавтоинспекцию.

— Произошло падение пассажира в салоне. Это дорожно-транспортное происшествие и водитель, соблюдая все инструкции, вызвал на место необходимые службы, в том числе и ГИБДД для оформления ДТП. Случаи падения пассажиров в салоне хоть редко, но встречаются, — рассказал КП-Челябинск пресс-секретарь городского управления транспорта Евгений Талыпов.

Получил ли травмы пассажир, в ведомстве не смогли уточнить.

ДТП с автобусом в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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