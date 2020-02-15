2020-02-15T11:23:55+03:00
Происшествия

Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Челябинской области

Еще двое ранены
Валентина ВАГАНОВА
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Авария произошла в Кизильском районе.Авария произошла в Кизильском районе.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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В субботу днем, 15 февраля, в Кизильском районе столкнулись две легковушки LADA Granta и Subaru Forester. По предварительной информации, 33-летний водитель LADA выехал на встречную полосу. Выезд на этом участке разрешен. ДТП произошло на трассе Магнитогорск-Кизил-Сибай.

— Водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли. Водитель и пассажир иномарки ранены, — рассказали КП-Челябинск в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Двое погибли, еще двоих увезли с травмами в больницу. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Двое погибли, еще двоих увезли с травмами в больницу.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Сейчас госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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