В Челябинской области похолодает до -23 градусов

15 Февр. 2020 2020-02-15T14:43:50+03:00

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На Южном Урале в воскресенье, 16 февраля, ожидается понижение температуры до -18, -23 градусов, а также снег, туманы и изморозь. Такой прогноз дает Челябинский гидрометеоцентр. Мороз ударит при прояснении, в ином случае столбики покажут -9,-14. Днем воздух прогреется до -4, -9.

В понедельник, 17 февраля, местами будет идти снег. Ночью синоптики прогнозируют -13,-18, в низинах -23, а днем -4,-9.

В Челябинске в воскресенье тоже будет пролетать снег, морозы не ожидаются. Ночью -10,-12, днем -4,-6. В ночь на понедельник чуть похолодает: -15, -17. А днем столбики термометров поднимутся до -5,-7 градусов, существенных осадков не предвидится.

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ИСТОЧНИК KP.RU