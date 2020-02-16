В Магнитогорске на новом бульваре установили скамьи-«туалеты»

16 Февр. 2020 2020-02-16T11:36:50+03:00

На что похожа скамья на бульваре в Магнитогорске: элемент паззла или деревенский туалет? Фото: группа "Чёрное&Белое Магнитогорск".

Изменить размер текста: A A

Вариант санузла по-деревенски хорошо известен почти каждому из нас. Нечто подобное появилось на одном из бульваров Магнитогорска. Новые лавки с вырезанными на поверхности лунками напоминают «сельские толчки».

— Для чего на бульваре установили такие скамейки? Народ, что совсем уже обнаглели, для вас город обустраивают, как-то для вас стараются город лучше, комфортнее сделать, а вы как свиньи, — пишут в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» жители города.

С первого взгляда кажется, что вандалы изуродовали скамьи, вырезав круглые дырки. Но подписчики уточнили, что дырки — не хулиганская выходка, а дизайнерская задумка. Если присмотреться к фото, видно, что скамья вырезана в нескольких местах: напротив и по бокам. «Это форма паззла», — подсказывают подписчики группы. Если посмотреть на скамью сверху, поверхность скамьи выглядит, как элемент мозаичной игры.

Но сверху-то на скамью никто не смотрит! А с земли, по которой ходят люди, — туалет туалетом, и только. Тем более, в овалы кто-то уже вывалил мусор. По инерции, наверное.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU