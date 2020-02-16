В аэропорт Челябинска по ночам пойдут автобусы

16 Февр. 2020 2020-02-16T13:45:16+03:00

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Известно, что при министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона есть рабочая группа для создания транспортной схемы Челябинской агломерации. Планируется пустить до аэропорта ночные автобусные рейсы маршрутов № 1, 41, 45.

Как сообщает пресс-служба миндортранса, новая схема вводится уже с 26 апреля.

№ 1 «Железнодорожный вокзал — Аэропорт». Шесть автобусов большой вместительности с интервалом в полчаса будут делать 68 рейсов (в обе стороны). Вечером и ночью, с 21.00 до 05.45 — шесть рейсов.

№ 41 «ДК Строителей — Аэропорт». На маршрут встанут шесть больших автобусов. Интервал движения полчаса ночью, днем — час.

В Челябинске ремонтируется мост у Коксохима. Автобус маршрута № 41 пока ходит через Бродокалмакский тракт, следуя по ул. Г. Танкограда, ул. Хлебозаводской. После запуска моста в эксплуатацию 25 рейсов будут работать с интервалом в 44 минуты. По ночам: пять рейсов ( с 21.00 до 04.22.) из Металлургического района; с 22.20 до 05.15 — из аэропорта.

№ 45 «Автобусный парк — Аэропорт». Четыре больших автобуса встанут на маршрут. Днем интервал составит 74 минуты. Ночью — 34 минуты.

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ИСТОЧНИК KP.RU