2020-02-17T05:44:12+03:00
Общество

«Ты девственница?»: родители Челябинской области опубликовали переписку неизвестного мужчины с их детьми

Он приставал к девочкам семи и десяти лет в соцсетях
Ирина КАРЕЛИНА
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Скрин переписки мужчины с первоклассницей. Фото: vk.com/inzidentmiassСкрин переписки мужчины с первоклассницей. Фото: vk.com/inzidentmiass
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Современные дети рано подсаживаются на соцсети. И хотя во «ВКонтакте» официально можно зарегистрироваться с 18 лет, многие сидят там с первого класса. В таких случаях родителям обязательно нужно следить, с кем общаются дети в Интернете.

— Внимание: это существо пишет маленьким детям. С одной из них переписка сохранилась. Ей всего 7 лет! Второй девочке — 10. Переписка, к сожалению, не сохранилась. Родители, прошу вас, будьте бдительны! — написала женщина в группе «Инцидент Миасс» в ВК.

Она выложила часть переписки мужчины с ребенком. В ней дяденька интересуется у семилетней девочки, девственница ли она. Автору пикантных вопросов — 30 лет. Некоторые его фотографии сделаны в Озерске. У него на странице в ВК были сохранены фото одной из участниц переписки, затем он их удалил.

— А что семилетняя девочка делает во «ВКонтакте»? — резонно спросили подписчики паблика в комментариях под постом.

— Девочка через ВК играет, слушает музыку и смотрит мультики, — ответила мама. — Ребенок под присмотром, и я как мама слежу за тем, что мои дети делают в соцсети. Сейчас дети при желании сами могут создать себе страницу в тайне от родителей! Разрешая детям сидеть в ВК, я могу хоть как-то их контролировать и наблюдать за их общением и поведением. Я слежу, с кем и о чем переписывается моя дочь.

Известно, что родители в полицию не обращались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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