В молоке Челябинской области нашли серьезные нарушения

17 Февр. 2020 2020-02-17T07:01:24+03:00

У некоторых предприятий даже не было нужных документов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Роспотребнадзор Челябинской области поделился неутешительным исследованием о местном молочном производстве. Больше половины из 356 предприятий пренебрегают санитарными нормами.

— При проверках выявлены нарушения требований к качеству реализуемой молочной продукции, условиям хранения и срокам ее годности, маркировке потребительской тары, санитарно-техническому и санитарному состоянию помещений и холодильного оборудования. Кроме того, на некоторых предприятиях не было документов, подтверждающих качество и безопасность молочной продукции, — рассказали в пресс-службе ведомства.

За найденные нарушения производителям придется отвечать рублем: 263 предприятия и их руководящие лица привлечены к административной ответственности. Суммарный штраф превысил три миллиона рублей. Кроме того, было изъято 86 партий молочной продукции ненадлежащего качества.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU