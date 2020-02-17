В молоке Челябинской области нашли серьезные нарушения
Роспотребнадзор Челябинской области поделился неутешительным исследованием о местном молочном производстве. Больше половины из 356 предприятий пренебрегают санитарными нормами.
— При проверках выявлены нарушения требований к качеству реализуемой молочной продукции, условиям хранения и срокам ее годности, маркировке потребительской тары, санитарно-техническому и санитарному состоянию помещений и холодильного оборудования. Кроме того, на некоторых предприятиях не было документов, подтверждающих качество и безопасность молочной продукции, — рассказали в пресс-службе ведомства.
За найденные нарушения производителям придется отвечать рублем: 263 предприятия и их руководящие лица привлечены к административной ответственности. Суммарный штраф превысил три миллиона рублей. Кроме того, было изъято 86 партий молочной продукции ненадлежащего качества.
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ИСТОЧНИК KP.RU