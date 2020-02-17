Мошенники забрали у южноуральцев почти 400 тысяч рублей

17 Февр. 2020 2020-02-17T07:45:40+03:00

Мошенникам может грозить до пяти лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Жители сразу нескольких городов Челябинской области пожаловались на действия мошенников. Всего у граждан Кусы, Каслей и Чебаркуля злоумышленникам удалось украсть 390 тысяч рублей.

Как сообщают в пресс-службе регионального МВД, к правоохранителям в Каслях и Чебаркуле обратились граждане, у которых неизвестный преступник с помощью мобильной связи украли 160 и 140 тысяч рублей. В то же время в Кусе, жертвой мошенников стала пожилая женщина. Когда она попыталась разменять 90 тысяч рублей, ей выдали множество купюр из банка приколов.

Правоохранительные органы уже начали поиски злоумышленников, против них возбуждены уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU