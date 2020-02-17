Экс-мэра Тефтелева оставят в СИЗО

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:08:07+03:00

Чиновник находится в СИЗО с декабря 2019 года Фото: Андрей АБРАМОВ

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Челябинский областной суд оставил экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева в СИЗО. На постановление о продлении ареста подали жалобу.

Защитники бывшего мэра просили смягчить наказание чиновнику под домашний арест. Однако в суде решили оставить постановление без изменений. Евегнию Тефтелеву предстоит пробыть в СИЗО до 10 апреля 2020 года.

Ранее адвокаты бывшего мэра уже пытались перевести его на домашний арест. Тогда защита ссылалась на состояние здоровья чиновника, однако и тогда в суде предпочли оставить Тефтелева за решеткой.

СПРАВКА КП

Экс-мэра Челябинска Евгений Тефтелев задержали 11 декабря 2019 года. Его обвиняют его в получении взятки в особо крупном размере за подряд по строительству школы в «Парковом». Вместе с Тефтелевым по делу проходит бывший начальник Управления капитального строительства Челябинска Евгений Пашков.

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ИСТОЧНИК KP.RU