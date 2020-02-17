2020-02-17T09:42:24+03:00
Общество

Неизвестные напали на станцию скорой помощи в Озерске

Несколько человек пострадали
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Полицейские уже ищут нападавшихПолицейские уже ищут нападавшихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На станцию скорой помощи в Озерске напали неизвестные. Об этом сообщают местные издания с ссылкой на управление МВД Челябинской области.

Очевидцы рассказали, что налет устроил местный житель. Его на дороге остановили сотрудники ГИБДД: заподозрили в пьяном вождении и отправили на медосвидетельствование. Он сдал кровь и попросил врачей:

— Не закладывайте меня, скажите, что трезвый, а то прав лишат.

Медики отказали. Тогда мужик вернулся в медпункт с друзьями, и потребовал выдать ему анализ. А, получив отказ, распустил руки. Завязалась драка. Врачи вызвали полицию. Но нарушители бежали.

Правоохранители рассказали, что по инциденту уже заведено уголовное дело по хулиганству. Сейчас в полиции разбираются в обстоятельствах происшествия. Найти дебошира будет несложно, его имя уже известно. За хулиганство ему грозит штраф, а если суд сочтет выходку групповым нападением, то и срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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