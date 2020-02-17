Жители Челябинска стали жаловаться на больных голубей

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:12:24+03:00

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С начала 2020 года жители Челябинска стали все чаще жаловаться на странно ведущих себя голубей. Некоторые птицы растеряли все перья на голове и крыльях, а некоторые неестественно извиваются и прыгают на спину. Обеспокоенные граждане решили обратиться к экспертам, поскольку опасаются, что болезнь может быть опасной и для людей.

— Мы выезжали на указанный адрес, осматривали территорию, искали больных голубей и, обнаружив „странно ведущих себя“ птиц, сообщали о них в Отдел по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению, а затем транспортировали больных голубей в районное учреждение государственной ветеринарной службы, — рассказали в челябинском орнитологическом обществе.

Эксперты успокаивают — сейчас больных птиц гораздо меньше, если в январе в общество поступило более 20 жалоб, то за половину февраля граждане сообщили о голубях лишь дважды. В то же время в обществе пока не узнали чем больны птицы.

— Скажем только, что сокрытие больных голубей в подъездах, в гаражах и на квартирах подвергает огромному риску здоровье людей, пытающихся приютить больную птицу, их близких, а также ни о чем не подозревающих их соседей, — заключили эксперты.

СПРАВКА КП

Если вы хотите сообщить о больных птицах звоните на горячую линию Министерства сельского хозяйства Челябинской области на номер 8-800-300-0888, а также в колл-центр ветеринарной станции по номеру 8-351-214-20-14.

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ИСТОЧНИК KP.RU