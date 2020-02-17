Ученые 17 стран подтвердили: в Челябинской области найден уникальный минерал Флитит
Открытие сделано в Череповецком государственном университете (ЧГУ) российскими учеными при поддержке европейских и американских коллег. Назвали этот редчайший минерал — флитит.
— Это название минерал получил в честь профессора Майкла Флита, — объяснил доктор геолого-минералогическим наук Андрей Барков сайту «Премьер». — Я работал с ним три года в университете Западного Онтарио в Канаде. Он был очень ярким человеком и одаренным ученым.
Флитит утвержден Международной минералогической ассоциации, куда входит 17 официальных представителей разных государств.
ДОСЬЕ «КП»
Минерал флитит:
— найден в русле реки Миасс в Челябинской области
— абсолютно новый минерал элементов группы платины
— содержит сурьму, медь и никель
— не имеет аналогов
— размер найденного кристалла всего лишь одна двадцатая миллиметра.
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ИСТОЧНИК KP.RU