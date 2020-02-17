Ученые 17 стран подтвердили: в Челябинской области найден уникальный минерал Флитит

17 Февр. 2020 2020-02-17T19:03:32+03:00

Он стоит в одном ряду с элементами группы платины

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Открытие сделано в Череповецком государственном университете (ЧГУ) российскими учеными при поддержке европейских и американских коллег. Назвали этот редчайший минерал — флитит.

— Это название минерал получил в честь профессора Майкла Флита, — объяснил доктор геолого-минералогическим наук Андрей Барков сайту «Премьер». — Я работал с ним три года в университете Западного Онтарио в Канаде. Он был очень ярким человеком и одаренным ученым.

Флитит утвержден Международной минералогической ассоциации, куда входит 17 официальных представителей разных государств.

ДОСЬЕ «КП»

Минерал флитит:

— найден в русле реки Миасс в Челябинской области

— абсолютно новый минерал элементов группы платины

— содержит сурьму, медь и никель

— не имеет аналогов

— размер найденного кристалла всего лишь одна двадцатая миллиметра.

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ИСТОЧНИК KP.RU