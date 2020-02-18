2020-02-18T04:04:58+03:00
Общество

Одноглазый аферист ловит жертв на вакансию директора в Челябинске

Кресло начальника идет в придачу к миллионному долгу
Ирина КАРЕЛИНА
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Доверчивых людей немало.Доверчивых людей немало.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Представьте: к вам на улице подходит незнакомый человек и предлагает стать директором компании. Звучит бредово? Вы недооцениваете аферистов. Они умеют так убедительно рассказывать, что люди верят и готовы даже вложить собственные деньги в развитие своей эфемерной фирмы. Жительница Кусы рассказала местной газете "Жизнь района", что ее сын чуть не попался на такую удочку.

19-летнего парня остановил на улице прохожий — невысокий мужчина славянской внешности и худощавого телосложения. Особая примета: отсутствует один глаз. Незнакомец предложил работу с хорошей зарплатой. Якобы в Челябинске открывается новая фирма, в которую требуются молодые амбициозные управленцы. Благодетель даже дату поездки назначил и попросил взять с собой документы. Сын поделился радостью с матерью, а она обратилась в полицию.

Сотрудники полиции рассказали про схему обмана: создается фиктивная компания, жертву назначают ее директором. С помощью поддельной справки о доходах оформляют на него кредит до миллиона рублей. Аферисты обналичивают деньги, а новоиспеченный директор остается с огромным долгом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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