Челябинская бездомная такса не желает жить без своего хозяина

17 Февр. 2020 2020-02-17T19:20:36+03:00

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Житель Металлургического района Челябинска подобрал на улице очень грустную собаку. Как сообщает издание «Челябинск Сегодня», такса настолько скучает по своему хозяину, что буквально умирает без него.

В посте на сайте Pikabu парень рассказал, что встретил питомца в подъезде дома №80 по улице Сталеваров. Вернувшись туда на следующий день, челябинец вновь увидел таску, которая, словно Хатико, даже не сдвинулась с места и не реагировала на людей и еду. Мужчине стало страшно за пса, который просто мог умереть от такого режима.

Сейчас питомец живет у нашедшего его челябинца. Особого интереса он не испытывает ко всему, в том числе и к пресловутой еде. Однако яркой отдушиной для таксы стали прогулки на улице — вероятно пес все еще стремится вернуться к хозяину. Впрочем и приютивший пса мужчина не хочет принудительно содержать питомца у себя, поэтому просит челябинцев помощи в поисках.

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ИСТОЧНИК KP.RU