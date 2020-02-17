Челябинская бездомная такса не желает жить без своего хозяина
Житель Металлургического района Челябинска подобрал на улице очень грустную собаку. Как сообщает издание «Челябинск Сегодня», такса настолько скучает по своему хозяину, что буквально умирает без него.
В посте на сайте Pikabu парень рассказал, что встретил питомца в подъезде дома №80 по улице Сталеваров. Вернувшись туда на следующий день, челябинец вновь увидел таску, которая, словно Хатико, даже не сдвинулась с места и не реагировала на людей и еду. Мужчине стало страшно за пса, который просто мог умереть от такого режима.
Сейчас питомец живет у нашедшего его челябинца. Особого интереса он не испытывает ко всему, в том числе и к пресловутой еде. Однако яркой отдушиной для таксы стали прогулки на улице — вероятно пес все еще стремится вернуться к хозяину. Впрочем и приютивший пса мужчина не хочет принудительно содержать питомца у себя, поэтому просит челябинцев помощи в поисках.
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ИСТОЧНИК KP.RU