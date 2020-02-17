Заколдованный Череповец: игроки «Трактора» снова сыграли с «Северсталью» со счетом 2:4

17 Февр. 2020 2020-02-17T19:28:32+03:00

Такой счет не в пользу черно-белых красуется на табло уже в третьем матче подряд

Изменить размер текста: A A

Матч, прошедший 17 февраля, уже ничего не решал и ничего не значил для обеих команд. И «Трактор» и «Северсталь» уже потеряли шансы на выход в плей-офф. Черно-белые сейчас фактически борются за то, чтобы по итогам регулярного чемпионата КХЛ не остаться на последнем 12-м месте в Восточной конференции лиги.

К концу первого периода «Трактор» уступал 0:2. И только в третьем отрезке матча «медведи» отыграли одну шайбу — гол забросил Лукаш Седлак. Еще один легионер черно-белых Томаш Гика спустя пару минут сравнял счет, подарив болельщикам надежду на удачный исход поединка. Однако за три с лишним минуты до финальной сирены «Северсталь» снова вышла вперед, а когда «Трактор» при игре в меньшинстве заменил вратаря пятым полевым игроком, гости забросили еще одну шайбу. Итог матча — поражение «Трактора» 2:4. Кстати, такой счет в пользу череповчан зафиксирован уже в третьей игре подряд!

19 февраля, в среду челябинцы дома сыграют с владивостокским «Адмиралом» (начало в 19.00).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU