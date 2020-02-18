18 Февр. 2020 2020-02-18T04:04:26+03:00

Видео с ними обсуждают в соцсети

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По Копейску прошел слух: в городе волки. В доказательство своих слов горожане выкладывают в соцсети видео с охотящимися животными.

Одни кричат: «Волки!» Другие возражают: «Это хаски!».

Одно видео сняла копейчанка Ольга Дедова на улице Томилова из окна автомобиля. Животное спокойно бегает среди пятиэтажек и автомобилей.

— Мама, я боюсь! — кричит ребенок за кадром.

Волки или хаски: бегающие по городу животные пугают жителей Челябинской области.

Пользователи соцсети доказывают друг другу, кто же это: собаки или лесные звери. Внешне, конечно, очень похожи. Особенно в темноте. Но вот только волк не виляет хвостом.

— Народ обезумел совершенно! Даже собаки, имеющие волков в своей родословной, отличаются строением костей черепа и общей осанкой. Хватит показывать свою безграмотность. Успокойтесь: это не волки! — написал местный житель Денис Исаков в группе «Подслушано Копейск» в ВК.

Несколько лет назад Челябинскую область захлестнула мода на хаски. Раньше эти благородные собаки были редкостью в ногоэтажках, а сейчас их полно. Но хаски очень требовательны: им постоянно нужен хозяин, нужно пространство и много бегать, они сносят все на своем пути. Некоторые хозяева не справляются — так красивые животные оказываются на улице. И пугают прохожих в темное время.

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ИСТОЧНИК KP.RU