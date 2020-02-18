2020-02-18T06:29:21+03:00
Происшествия

Мэрия отчиталась об устранении коммунальной аварии на Северо-Западе Челябинска

Коммунальщики работали всю ночь
Валентина ВАГАНОВА
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Машинам пришлось «плыть» по дороге. Фото: vk.com/«Парковый Челябинск»Машинам пришлось «плыть» по дороге. Фото: vk.com/«Парковый Челябинск»
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Воду с перекрестка улиц Бейвеля и Скульптора Головницкого в микрорайоне Парковый убрали. Всю ночь подрядчик ООО «Строймеханизация» расчищал проезжую часть после коммунальной аварии, произошедшей накануне.

Воду откачивали всю ночь, чтобы к утру дорога не обледенела. Фото: vk.com/«Парковый Челябинск»

Воду откачивали всю ночь, чтобы к утру дорога не обледенела. Фото: vk.com/«Парковый Челябинск»

-— Техника работала до утра, чтобы не допустить обледенения. Проведена обработка противогололедными материалами, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, авария произошла вечером 17 февраля. В подвале дома № 10а по улице Скульптора Головницкого прорвало водовод. Затопило подвал и дорогу.

Затопило подвал дома. Фото: vk.com/«Парковый Челябинск»

Затопило подвал дома. Фото: vk.com/«Парковый Челябинск»

Потом в микрорайоне Парковый в Челябинске.Видео: vk.com/ Парковый Челябинск

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ИСТОЧНИК KP.RU

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