Мэрия отчиталась об устранении коммунальной аварии на Северо-Западе Челябинска
Воду с перекрестка улиц Бейвеля и Скульптора Головницкого в микрорайоне Парковый убрали. Всю ночь подрядчик ООО «Строймеханизация» расчищал проезжую часть после коммунальной аварии, произошедшей накануне.
Воду откачивали всю ночь, чтобы к утру дорога не обледенела. Фото: vk.com/«Парковый Челябинск»
-— Техника работала до утра, чтобы не допустить обледенения. Проведена обработка противогололедными материалами, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
Напомним, авария произошла вечером 17 февраля. В подвале дома № 10а по улице Скульптора Головницкого прорвало водовод. Затопило подвал и дорогу.
Затопило подвал дома. Фото: vk.com/«Парковый Челябинск»
Потом в микрорайоне Парковый в Челябинске.Видео: vk.com/ Парковый Челябинск
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ИСТОЧНИК KP.RU