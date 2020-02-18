В Челябинской области научились выращивать клубнику с помощью осетров

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:23:59+03:00

От свежей домашней клубники зимой вряд ли бы кто-то отказался. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Кушать свежие овощи с грядки — казалось бы, мечта для городского жителя. Однако современные технологии позволяют выращивать продукты хоть на балконе, хоть в гараже, хоть на крыше. Называется это направление сити-фермерство. Его сейчас активно продвигает Worldskills Russia.

Представители движения предлагают строить фермы и теплицы, которые будут работать по совершенно другим технологиям, нежели традиционное сельское хозяйство.В ближайшее время проект запустят в 16 российских городах, в их числе Троицк и другие города нашей области.

— Worldskills Russia обучают специалистов по этой компетенции в 15 городах страны, а в четырех молодые ученые оборудовали вузы установками для сити-фермерства. Подобный эксперимент производственники вместе с учеными ЮУрГАУ уже провели и в Троицке, — сообщает издание «Южноуральская панорама».

Специалисты запустили производство по выращиванию осетров и клубники. На выходе фермер получает и рыбу, и ягоды.

— Разработали экотехнологию, получили на нее патент. Круглый бассейн с мальками осетров, соединили трубой с грядками клубники и зелени. Вода с продуктами жизнедеятельности рыб очищается с помощью биофильтров: аэробные бактерии забирают аммиак, вырабатывают нитриты и нитраты — практически дармовое удобрение поступает в емкость с клубникой. Растения потребляют полезные вещества, и очищенная вода возвращается в бассейн с осетрами, — объясняет технический директор троицкого инновационного предприятия Алексей Ткаченко.

Такая установка пока не по карману обычным горожанам. Сейчас ученые работают над удешевлением экопроцесса.

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ИСТОЧНИК KP.RU