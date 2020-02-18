Детские пособия в Челябинской области 2020: кто и какие выплаты может получить

18 Февр. 2020 2020-02-18T08:09:56+03:00

Некоторые осуществляются уже с начала года

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Семьи с детьми в Челябинской области с этого года будут получать дополнительные пособия. Некоторые уже выплачиваются с января. На какие выплаты можно рассчитывать и кому?

В этом году, по поручению президента, будут выдавать ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет. На первом этапе размер выплаты составит половину прожиточного минимума — в среднем 5000 руб. В дальнейшем эта сумма может увеличиться до одного прожиточного минимума.

Также ежемесячные пособия на первых и вторых детей до трех лет уже получают семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека. В Челябинской области эта сумма составляет 10 661 руб. в месяц.

— Алексей Текслер предложил увеличить размер регионального маткапитала до 100 тысяч руб. На его получение могут претендовать многодетные семьи, чьи доходы на человека не превышают двух прожиточных минимумов. Семьи с двумя и более детьми могут получить ипотеку под 6% годовых, — сообщает издание «Полит74» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Кроме этого, в школах учеников 1-4 классов обеспечат горячими обедами. Плюс к этому школьники будут бесплатно получать молоко.

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ИСТОЧНИК KP.RU