Стало известно, какую помощь оказали малышу, прилетевшему из Таиланда в Челябинск с температурой

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:35:09+03:00

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В челябинском аэропорту с борта самолета, прилетевшего из Таиланда, увезли на скорой ребенка. У крохи поднялась температура во время полета. Таиланд — вторая страна после Китая по числу заразившихся коронавирусом. Поэтому мальчика тут же отправили на обследование, а у всех пассажиров измерили температуру тепловизором.

— Помощь ребенку оказали сотрудники медпункта аэропорта. Городская скорая помощь туда не выезжала. В больницу ребенка не отправляли, — рассказали в Управлении здравоохранения администрации Челябинска.

Напомним, две недели назад в аэропорту имени Курчатова прошли учения по эвакуации пациентов с подозрением на коронавирус. Спецслужбы прорепетировали встречу опасного вируса и показали всей области, как будут действовать, если в самолете окажется человек с симптомами болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU