Школы Челябинска могут сократить праздничные выходные

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:04:51+03:00

Будут ли продлевать карантин в школах решат во вторник, 18 февраля. Фото: Мария ЛЕНЦ

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На носу длинные праздничные выходные. Помимо субботы и воскресенья будем отдыхать в понедельник, 24 февраля. Так как в этом году День защитника Отечества выпадает на воскресенье. А пойдут ли на занятия в понедельник школьники? Они почти две недели сидят на карантине, нужно догонять программу.

18 февраля в Челябинске состоится заседание штаба по гриппу, где решат, продлевать карантин или нет. Как сообщили в минобразовании региона, если карантин не продлят, школы будут работать 24 февраля.

— Это будут решать в учебных заведениях индивидуально. Где-то праздничный день сохранится, но возможно школы откажутся от дополнительного выходного из-за карантина. У школ есть такие полномочия, зато учебные заведения не могут полностью отменить каникулы. Поэтому выходные, скорее всего, будут сокращать, — рассказала изданию Hornews.com начальник пресс-службы Министерства образования и науки Челябинской области Светлана Платонова.

После февральских выходных нас ждут еще мартовские, в честь Международного женского дня. Отдыхать будем с 7 по 9 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU