2020-02-18T10:51:01+03:00
Общество

На металлургический комбинат в Челябинске привезли радиоактивный металлолом

Груз проверит Роспотребнадзор
Валентина ВАГАНОВА
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Результаты поиска Все результаты Радиоактивный металлолом привезли на ЧМК. Фото: Google mapsРезультаты поиска Все результаты Радиоактивный металлолом привезли на ЧМК. Фото: Google maps
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Работники проходной Челябинского металлургического комбината при пропуске машины с металлолом зафиксировали превышение радиационного фона. Автомобиль сразу же направили на закрытую стоянку. Инцидент произошел вечером в понедельник, 17 февраля.

— Превышение было незначительное. Угрозы населению и сотрудникам предприятия нет. Радиационный фон на стоянке не превышен, — рассказали в пресс-службе Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Груз дополнительно проверят сотрудники Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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