На металлургический комбинат в Челябинске привезли радиоактивный металлолом
Работники проходной Челябинского металлургического комбината при пропуске машины с металлолом зафиксировали превышение радиационного фона. Автомобиль сразу же направили на закрытую стоянку. Инцидент произошел вечером в понедельник, 17 февраля.
— Превышение было незначительное. Угрозы населению и сотрудникам предприятия нет. Радиационный фон на стоянке не превышен, — рассказали в пресс-службе Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.
Груз дополнительно проверят сотрудники Роспотребнадзора.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU