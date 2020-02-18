2020-02-18T12:10:43+03:00
Общество

В Челябинской области в школу для инвалидов поставляли зараженное мясо

Из него должны были готовить обед детям Катав-Ивановского района
Ангелина ЗАКИРОВА
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Мясо - продукт небезопасный. Фото: Алексей БУЛАТОВ.Мясо - продукт небезопасный. Фото: Алексей БУЛАТОВ.
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В декабре прошлого года фирма ООО «Приволжская мясная компания» выиграла тендер на поставку мяса в школы для глухих детей. И сразу начала работу.

Мясо имело все сертификаты. И по бумагам отвечало нормам. Но когда его привезли в столовую поваров насторожил внешний вид продукта — было много жировой и соединительной ткани. Тогда они пожаловались в Россельхознадзор.

Оказалось, что мясо инфицировано бактериями, вызывающими листериоз. Листерия поражает ткани лимфоидной и нервной системы. А это уже не шуточки. Сколько детей попали бы в больницы, если бы из этого мяса приготовили бы котлеты, или бы сварили суп!

Кстати, торговля небезопасными продуктами питания попадает под статью Уголовного кодекса.

КОММЕНТАРИЙ

— При проведении лабораторных исследований выявлено несоответствие мяса требованиям «О безопасности пищевой продукции». В отношении ООО «Реал-Продукт» будут приняты меры в рамках законодательства РФ, — прокомментировал государственный инспектор отдела внутреннего ветеринарного надзора говорит Ильдус Рафиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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