Карантин в школах Челябинска: есть весомый повод для начала занятий
Во вторник, 18 февраля, власти должны принять решение о продлении или окончании карантина в школах Челябинска. Городской штаб по ОРВИ и гриппу соберется в 16.00. Однако его решение можно предугадать. Челябинские эксперты будут принимать решение с оглядкой на рекомендации областного штаба.
Областной штаб по ОРВИ и гриппу начал свою работу в 14.00.
— Ситуация в Челябинской области все еще оценивается как эпидемическая. Однако медики отмечают, что количество вновь заболевших несколько меньше, чем на прошлой неделе. С 10 по 16 февраля зарегистрировано около 40 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, что ниже уровня прошлой недели на 11%. При этом у школьников и подростков заболеваемость снизилась на 50%, — сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.
Именно последний факт: резкое снижение количества заболевших среди школяров , — и может стать реальным поводом для снятия карантина.
Ранее стало известно, что из-за длинного карантина школы города могут сократить праздничные выходные.
А, к примеру, в Копейске карантин продлили до 24 февраля.
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ИСТОЧНИК KP.RU