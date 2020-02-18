В Челябинске властям рекомендовали продлить карантин в школах

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:43:11+03:00

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Да, есть тенденция к снижению заболеваемости, но эпидпорог по ОРВИ и гриппу в регионе по-прежнему превышен. Об этом во вторник, 18 февраля, заявили на заседании областного штаба по ОРВИ и гриппу, который проходил под председательством первого заместителя губернатора Ирины Гехт.

— Эпидпорог остается превышенным в 29 муниципальных образованиях региона. Еще в десяти продолжается рост заболеваемости, — заявила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнавдзора Светлана Лучинина.

Лучинина подчеркнула, что тенденцию снижения заболеваемости дал карантин в школах, колледжах и вузах. Потому эксперт предложила продлить карантинные мероприятия в детских коллективах. В том числе, в Челябинске. Закрепить результат.

Сегодня в сутки с диагнозом «ОРВИ» и «грипп» в больницы попадает около 70 челябинцев. Неделей раньше — до 120 человек.

Окончательное решение — за членами городского штаба по ОРВИ и гриппу. Его заседание назначено на 16.00 сегодняшнего дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU