В гордуме нашли замену депутату, ставшему фигурантом дела экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева
Комиссию по бюджету, экономике и муниципальному имуществу в Челябинской гордуме возглавил Андрей Шмидт. Такое решение приняли депутаты на заседании во вторник, 18 февраля.
Напомним, пост стал вакантным после отставки Сергея Селещука — фигуранта уголовного дела экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Бывшего главу города подозревают в получении взятки при строительстве школы на Северо-Западе.
Селещук написал заявление о сложении полномочий еще в декабре. При этом его статус депутата пока сохраняется.
СПРАВКА КП
Андрей Владимирович Шмидт работал проректором по учебной работе ЮУрГУ. Он доктор экономических наук, профессор. Четырежды избирался в состав Челябинской городской Думы. В 2019 был избран председателем Думы.
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