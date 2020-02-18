2020-02-18T13:09:05+03:00
Общество

В гордуме нашли замену депутату, ставшему фигурантом дела экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева

Пост Сергея Селещука занял Андрей Шмидт
Валентина ВАГАНОВА
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Андрей Шмидт.Андрей Шмидт.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Комиссию по бюджету, экономике и муниципальному имуществу в Челябинской гордуме возглавил Андрей Шмидт. Такое решение приняли депутаты на заседании во вторник, 18 февраля.

Напомним, пост стал вакантным после отставки Сергея Селещука — фигуранта уголовного дела экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Бывшего главу города подозревают в получении взятки при строительстве школы на Северо-Западе.

Селещук написал заявление о сложении полномочий еще в декабре. При этом его статус депутата пока сохраняется.

СПРАВКА КП

Андрей Владимирович Шмидт работал проректором по учебной работе ЮУрГУ. Он доктор экономических наук, профессор. Четырежды избирался в состав Челябинской городской Думы. В 2019 был избран председателем Думы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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