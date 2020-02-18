В Челябинске будут судить контрабандистку за провоз через границу редких обезьян
Следователи передали в суд уголовное дело 44-летней контрабандистки, пойманной в Челябинске. В своей машине она нелегально пыталась провезти из Казахстана на Урал шесть детенышей обезьян.
— В июле прошлого года обвиняемая купила для перепродажи по две особи яванского макака, белорукого гиббона и сиаманга, включенных в Красный список Международного союза охраны природы. Затем незаконно перевезла их через границу, не имея разрешающих документов. Общая стоимость животных составила более двух млн рублей, — рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
Обезьян обнаружили таможенники, приматы были в кошачьих переносках.
Контрабандистку будут судить за незаконное перемещение грузов через границу. Ей грозит до семи лет колонии и крупный штраф.
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ИСТОЧНИК KP.RU