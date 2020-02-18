Стало известно, когда закончится карантин в школах Челябинска

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:31:28+03:00

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Во вторник, 18 февраля, городской штаб по ОРВИ и гриппу, наконец, назвал дату, когда в школах города закончится затянувшийся карантин.

— На учебе всех школьников ждут сразу после праздников — во вторник, 25 февраля. В этот же день начнутся занятия во всех кружках и секциях, — сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее медики заявили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Челябинской области благодаря карантину пошла на спад. На минувшей неделе к докторам обратились около 40 тысяч южноуральцев, что на 11% меньше, чем неделей ранее. Заболеваемость среди школьников снизилась сразу на 50%. Чтобы закрепить эту тенденцию, детям дали еще несколько дней отдыха.

Отметим, что нынешний карантин один из самых долгих в Челябинске. Он продлится фактически три недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU