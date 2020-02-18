На днях в Челябинск возвращаются 60 студентов из Китая
На днях в Челябинск вернутся порядка 60 студентов-китайцев. Все они уезжали домой на каникулы. На Южном Урале студентов ждет карантин по коронавирусу и пристальное внимание медиков. Об этом во вторник, 18 февраля, заявила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.
— Студенты понимают, что будут находиться под присмотром медиков. Они сознательно принимают такое решение: пробыть на карантине две недели и начать учебный процесс. Вузы дадут нам информацию о времени прибытия, мы встречаем студентов и направляем в пункт временного размещения под карантин, — говорит Ирина Гехт,
Еще 35 студентов прилетят на Южный Урал после 13 марта. Это связано с тем, что их вузы продлили каникулы до середины марта.
Пока в Челябинской области не было случаев заражения коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU