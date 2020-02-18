На днях в Челябинск возвращаются 60 студентов из Китая

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:04:05+03:00

Студенты из Китая вернутся в Челябинск заранее, чтобы до начала учебы успеть пройти карантин. Фото: Артем КИЛЬКИН

К учебе их допустят только в марте

Изменить размер текста: A A

На днях в Челябинск вернутся порядка 60 студентов-китайцев. Все они уезжали домой на каникулы. На Южном Урале студентов ждет карантин по коронавирусу и пристальное внимание медиков. Об этом во вторник, 18 февраля, заявила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

— Студенты понимают, что будут находиться под присмотром медиков. Они сознательно принимают такое решение: пробыть на карантине две недели и начать учебный процесс. Вузы дадут нам информацию о времени прибытия, мы встречаем студентов и направляем в пункт временного размещения под карантин, — говорит Ирина Гехт,

Еще 35 студентов прилетят на Южный Урал после 13 марта. Это связано с тем, что их вузы продлили каникулы до середины марта.

Пока в Челябинской области не было случаев заражения коронавирусом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU