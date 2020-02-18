Ночью в Магнитогорске во дворе жилого дома вспыхнула машина
Среди ночи на советской улице загорелся Mitsubishi Lancer. Столб яркого пламя виднелся издалека. Испуганные прохожие останавливали друг друга криками:
— Не ходите туда, там машина сейчас взорвется!
Неизвестный житель заснял полыхающую легковушку на телефон и выложил ролик в паблик «Черное&Белое. Магнитогорск». Авто полностью сгорело изнутри. От него остался только поджаренный корпус, который сгодится лишь на металлолом.
Кадр с видео: vk.com/magnitkacity
В комментариях под видео предположили, что машину вполне могли просто поджечь.
— Перед и зад не обгорелый, а по центру нечему замыкать, написал Марат Ягудин.
Ему возразили: владелец машины мог «апгрейдить» машину, например, сделать подогрев сидений через прикуриватель. Однако в региональном МЧС это опровергли: произошло короткое замыкание. На тушение пожара ушло около часа.
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ИСТОЧНИК KP.RU