«Чтобы не заражали»: в поликлинике Челябинска температуру измеряют при входе
Жители Челябинска выложили в соцсети видеоролик из поликлиники ОКБ № 2. Запись сделана утром, когда пациенты пришли за талонами и на прием. При входе в клинику их встречает медработник в маске и каждому измеряет температуру. Оценить состояние помогает бесконтактный термометр.
Подписчики паблика, куда выложен ролик, сделали вывод: ищут коронавирус.
КП-Челябинск узнала, что происходит на самом деле.
Дальше порога без теста на температуру народ не пускают. Фото: Данила Алексеев.
— В Челябинске эпидемия ОРВИ и гриппа. В медицинских учреждениях объявлен карантин. Наш сотрудник при входе измеряет температуру. Если у человека она выше 37,5 градусов, если человек кашляет и сопливит, мы выдаем ему маску и отправляем на осмотр в карантинный бокс. Там находится три кабинета врачей, которые принимают заболевших без очереди. Это забота о всех пациентах, — рассказала редакции главный врач ОКБ № 2 Светлана Михайлова.
То же самое в эти дни делают и другие клиники города. Первопроходцем стала Челябинская областная больница. Измерять температуру при входе здесь начали в начале февраля.
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ИСТОЧНИК KP.RU