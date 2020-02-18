«Чтобы не заражали»: в поликлинике Челябинска температуру измеряют при входе

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:32:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Челябинска выложили в соцсети видеоролик из поликлиники ОКБ № 2. Запись сделана утром, когда пациенты пришли за талонами и на прием. При входе в клинику их встречает медработник в маске и каждому измеряет температуру. Оценить состояние помогает бесконтактный термометр.

Подписчики паблика, куда выложен ролик, сделали вывод: ищут коронавирус.

КП-Челябинск узнала, что происходит на самом деле.

Дальше порога без теста на температуру народ не пускают. Фото: Данила Алексеев.

— В Челябинске эпидемия ОРВИ и гриппа. В медицинских учреждениях объявлен карантин. Наш сотрудник при входе измеряет температуру. Если у человека она выше 37,5 градусов, если человек кашляет и сопливит, мы выдаем ему маску и отправляем на осмотр в карантинный бокс. Там находится три кабинета врачей, которые принимают заболевших без очереди. Это забота о всех пациентах, — рассказала редакции главный врач ОКБ № 2 Светлана Михайлова.

То же самое в эти дни делают и другие клиники города. Первопроходцем стала Челябинская областная больница. Измерять температуру при входе здесь начали в начале февраля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU