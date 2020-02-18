В Челябинске снесут все ненужные заборы
Челябинский урбанист сообщил в своих пабликах хорошую новость: в мэрии пообещали избавиться от заборов. Их количество кратно выросло при вице-мэре Алейникове и начальнике управления дорожного хозяйства Шабалине.
Заборы не только портят нешний вид улиц и мешают уборке снега, но при наезде автомобиля — разлетаются на куски и могут ранить прохожих.
— Город стал похож на тюрьму, тротуары стало невозможно обслуживать, — пишет Лев Владов.
Урбанист планирует собирать данные о расположении заборов и их статусе (нарушен ли ГОСТ), чтобы создать удобную карту ограждений и вести статистику дезаборизации.
Активист призывает всех желающих поучаствовать в создании проекта.
В комментариях под постом жители ликуют. Неравнодушные хотят помочь деньгами, а самые инициативные — болгаркой. Некоторые требуют убрать любые ограждения, потому что «человек не животное и не может жить в загончике».
КСТАТИ
Сколько стоит забор, читайте в нашей заметке ЗДЕСЬ>>
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ИСТОЧНИК KP.RU