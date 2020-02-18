2020-02-18T16:52:11+03:00
Общество

ДТП на въезде в Копейске спровоцировало жуткую пробку

Столкнулись маршрутка и легковушка
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Фото: кадр из видео. Регион-74, vk.comФото: кадр из видео. Регион-74, vk.com
Изменить размер текста:

Пользователи социальных сетей не проводят время даром в пробках. Так один из подписчиков группы «Регион-74» рассказал о ДТП на въезде в Копейск.

— На перекрестке столкнулись легковушка Mazda и маршрутка. В итоге образовалась жуткая пробка в сторону Копейска от поселка КПЗиС и до гипермаркета «Metro», — написал автолюбитель в соцсетях.

Судя по ролику, скорее всего водитель маршрутного такси не дождался пока его сосед по дороге повернет, что и привело к столкновению. Самому же автору видео даже повезло, он как раз уезжает в Челябинск.

Пробка между Копейском и Челябинском.В ДТП схлестнулись легковушка и маршрутка

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трасса стоит: погода не пускает жителей Казахстана в Челябинскую область
«Уже привыкли»: жители Челябинска недолюбливают торговцев уличной едой
Деньги есть: в Челябинске выдели 56 миллионов на постройку метро
ДТП на въезде в Копейске спровоцировало жуткую пробку
«Чтобы не заражали»: в поликлинике Челябинска температуру измеряют при входе
В Челябинске снесут все ненужные заборы
ВТБ Капитал Инвестиции удвоил количество клиентов
Урбанисты объявили войну против заборов Челябинска
Ночью в Магнитогорске во дворе жилого дома вспыхнула машина
На днях в Челябинск возвращаются 60 студентов из Китая
В Челябинске придумали оберег от коронавируса
Стало известно, когда закончится карантин в школах Челябинска
В Челябинске будут судить контрабандистку за провоз через границу редких обезьян
В гордуме нашли замену депутату, ставшему фигурантом дела экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева
В Челябинске властям рекомендовали продлить карантин в школах
Карантин в школах Челябинска: есть весомый повод для начала занятий
В Челябинской области в школу для инвалидов поставляли зараженное мясо
«Нарядный и гостеприимный»: Филипп Киркоров опубликовал видео о своих гастролях в Челябинске
На металлургический комбинат в Челябинске привезли радиоактивный металлолом