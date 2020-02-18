ДТП на въезде в Копейске спровоцировало жуткую пробку
Пользователи социальных сетей не проводят время даром в пробках. Так один из подписчиков группы «Регион-74» рассказал о ДТП на въезде в Копейск.
— На перекрестке столкнулись легковушка Mazda и маршрутка. В итоге образовалась жуткая пробка в сторону Копейска от поселка КПЗиС и до гипермаркета «Metro», — написал автолюбитель в соцсетях.
Судя по ролику, скорее всего водитель маршрутного такси не дождался пока его сосед по дороге повернет, что и привело к столкновению. Самому же автору видео даже повезло, он как раз уезжает в Челябинск.
Пробка между Копейском и Челябинском.В ДТП схлестнулись легковушка и маршрутка
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ИСТОЧНИК KP.RU