ДТП на въезде в Копейске спровоцировало жуткую пробку

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:52:11+03:00

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Пользователи социальных сетей не проводят время даром в пробках. Так один из подписчиков группы «Регион-74» рассказал о ДТП на въезде в Копейск.

— На перекрестке столкнулись легковушка Mazda и маршрутка. В итоге образовалась жуткая пробка в сторону Копейска от поселка КПЗиС и до гипермаркета «Metro», — написал автолюбитель в соцсетях.

Судя по ролику, скорее всего водитель маршрутного такси не дождался пока его сосед по дороге повернет, что и привело к столкновению. Самому же автору видео даже повезло, он как раз уезжает в Челябинск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/761590" frameborder="0"></iframe> Пробка между Копейском и Челябинском.В ДТП схлестнулись легковушка и маршрутка

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ИСТОЧНИК KP.RU