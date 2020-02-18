Деньги есть: в Челябинске выдели 56 миллионов на постройку метро

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:17:25+03:00

Первую линию начали строить еще в 90-х, а общую схему метро разработали еще в СССР. Фото: gubernator74.ru

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Несмотря на переориентацию проекта, депутаты гордумы Челябинска все таки выделили 56 миллионов рублей на строительство и содержание первого пускового участка метрополитена. Их потратят из тех средств, которые остались с 2019 года.

Среди других приоритетных трат: подготовка к празднованию 75-летия Победы и мероприятия к саммитам ШОС и БРИКС. Также из 280,7 миллионов, выделенных областным правительством, более 45 миллионов потратят на очистку Челябинска от рекламы.

Общая же сумма расходов для городского бюджета увеличилась на почти полмиллиарда рублей. В 2020 году на Челябинск потратят больше 45 миллиардов.

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ИСТОЧНИК KP.RU