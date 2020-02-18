«Уже привыкли»: жители Челябинска недолюбливают торговцев уличной едой

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:00:17+03:00

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«Тихонечко стоим, а вы нас...», — именно с такими заявлениями еженедельно сталкиваются сотрудники полиции и администрации Советского района Челябинска на рейдах против незаконных уличных продавцов.

Пройдясь по улицам столицы Южного Урала можно встретить разных торговцев. Кто-то продает еду, кто-то одежду, кто-то в одиночестве, а кто-то вместе с коллегами. Однако у большинства таких продавцов нет разрешения на торговлю, что и приводит к административке и штрафам. Так, на одной из точек, которую вместе с правоохранителями посетил корреспондент сайта «Медиазавод», люди почти не выходя из машин торгуют «незамерзайкой», стоящей в три раза дороже.

Хуже всего челябинцы воспринимают тех продавцов, которые предлагают горожанам еду. На некоторых торговцев мяса, которые обустроили свою лавку из автомобиля, уже несколько раз выписывали штрафы, однако они все равно возвращаются. Есть и те, кто уже привык к визитам правоохранителей. Продавцы на импровизированных базарах обычно имеют разрешение на торговлю, однако не всегда документы законны.

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ИСТОЧНИК KP.RU