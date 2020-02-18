Трасса стоит: погода не пускает жителей Казахстана в Челябинскую область
Потепление в Челябинской области не отменяло плохую погоду. Так, из-за сильного ветра и снега водителям, которые решили отправиться из Казахстана на Южный Урал, придется изменить свой маршрут.
Из-за непогоды пограничники ограничили движение автомобилей на трассах, ведущих на пропускным пунктам в Казахстан. Автолюбителей просят избегать поездок на участке от поселка Бреды до города Житикара, а также на автодороге у села Николаевка.
Сейчас на дорогах уже чистят снег, однако пограничники просят водителей ехать по другим маршрутам, где ситуация лучше. В качестве альтернативы предлагают пропускной пункт в поселке Бугристое в Троицком районе.
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ИСТОЧНИК KP.RU