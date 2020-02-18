2020-02-18T19:49:55+03:00
Общество

Челябинскую студентку хотят отчислить из-за юбки

Скандал разгорелся в одном из городских колледжей
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: Яндекс.КартыФото: Яндекс.Карты
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«Мальчики смотрят и падают» — именно так ректор Челябинского профессионального колледжа объяснил почему его студенткам нельзя носить брюки в учреждении. Теперь из-за отказа носить юбку одной из учащихся грозят отчислением.

История стала достоянием общественности благодаря матери девочки, которая рассказала о ситуации в колледже изданию 74.ru. Студентке второго курса грозят отчислением из-за того, что она приходит на учебу в брюках. Ректор колледжа говорит, что юбки обязаны носить все девушки в учреждении — по дресс-коду. Однако когда обеспокоенная мама попросила подтверждающие документы, она их не получила.

Когда журналисты стали пытаться дозвониться до руководителя учреждения, он сослался на решение родительского комитета, по которому все девушки обязаны носить юбки. При этом, в телефонном разговоре с пострадавшей студенткой мужчина приводит уже другую версию: якобы парни заглядываются на студенток в обтягивающих брюках, пока идут по лестнице. По мнению ректора, учащиеся так могут упасть и получить травму.

Сейчас в ситуации разбираются в полиции и Министерстве образования. В минобре также добавили, что по закону угроза об отчислении не имеет смысла — студента не могут выгнать из учреждения из-за его одежды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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