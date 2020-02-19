Двое суток верный пес ждал у подъезда бросивших его хозяев в Челябинской области

19 Февр. 2020 2020-02-19T04:55:31+03:00

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Жительница Златоуста Ксения Кургаева заметила возле своего дома одинокую собачку в ошейнике. Рядом лежал отстегнутый поводок. Прошел день, а пес так и сидел на месте. Второй день закончился — а он там же. Девушка написала про животное в соцсети. Тут же нашлась хозяйка. Правда, бывшая…

— Это был наш пес. Но мы его отдали людям, а они его выкинули, и мы не знали об этом. Только сейчас увидели, — откликнулась Арина.

Правда, за собакой она тоже не поехала. Добрые люди пустили дважды преданного пса погреться в свою квартиру, а потом волонтеры пристроили его на платную передержку.

Верный пес ждал хозяина у подъезда. Фото: vk.com/chp_dtp

— Бывшая хозяйка придумала тысячу отговорок, чтобы не ехать за своим «любимцем». Псу очень срочно нужен новый дом! Песик молодой, метис, без подшерстка, не подходит для уличного содержания. Вообще не понятно, как он себе за двое суток ничего не отморозил! Такой верности людям нужно поучиться. Многие ругаются под постами о бездомных собаках, так вот посмотрите откуда они берутся на улицах, — написал в группе «ЧП Златоуст» в ВК Андрей Королев.

Поиском новых хозяев для собаки занимается волонтер Жанна, тел.: 8-919-312-62-81.

Собака на передержке. Ей нужен новый дом. Фото: vk.com/chp_dtp

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ИСТОЧНИК KP.RU