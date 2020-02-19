Автомойка с логотипом «Первого канала» удивила жителей Челябинска

19 Февр. 2020 2020-02-19T05:20:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Челябинец Андрей Попков выложил на своей странице в Facebook фото автомойки с интересной вывеской. На ней красуется цифра 1 — точь в точь, как на логотипе «Первого канала». Но к телевидению данный бизнес не имеет никакого отношения.

В комментариях горожане пишут, что эта автомойка на ул. 40 лет Победы работает уже несколько лет. «Первый канал» на сообщение пока не отреагировал.

Случай в нашем городе не единичный. Недавно мы писали, что на ул. Красной открылась мужская парикмахерская, очень похожая по оформлению на «Почту России». Да и называется этот барбершоп «Пошта» (почта по-украински).

— Мы занимаемся рекламой, но не вывесками, — комментируют в Управлении федеральной антимонопольной службы по Челябинской области. — Законность данных вывесок можно оспорить только в судебном порядке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плагиат или креатив: жителей Челябинска удивила вывеска с названием «Пошта»

Какое отношение она имеет к «Почте России», узнала корреспондент «Комсомолки» (читать)

ИСТОЧНИК KP.RU