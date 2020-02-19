2020-02-19T09:07:39+03:00
Общество

«Не тяни — голосуй!» Фестиваль больших граффити может уйти из Челябинской области

Три региона России выберут по итогам народного «клика» [где проголосовать]
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Фото: сообщество "Россия - страна возможностей".Фото: сообщество "Россия - страна возможностей".
Изменить размер текста:

В 2020 году в России пройдет масштабный фестиваль уличного искусства «Культурный год». Его участники создадут новые яркие граффити на фасадах домов, проведут выставки и концерты, мастер-классы с известными граффитистами. А пока организаторы заняты выбором регионов для праздника.

На проведение фестиваля претендуют шесть регионов:

Татарстан;

Удмуртия;

— Ставропольский край;

— Ленинградская область;

— Нижегородская область;

— Челябинская область.

Праздничные площадки будут организованы сразу в трех регионах. А в каких именно, решит народное голосование. Отдать свой голос россияне могут до двух часов ночи 4 марта. Проголосовать можно здесь.

Организаторами проекта являются АНО «Россия — страна возможностей» и Общероссийский Народный Фронт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ: челябинцы на 25% увеличили траты на подарки для любимых
Разбившему Rolls-Royce рабочему из Челябинска окончательно отпустили долги
Фура слетела с дороги во время снегопада в Челябинской области
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
Для вернувшихся из Китая студентов не станут открывать карантинный пункт в Магнитогорске
Стартовала продажа авиабилетов из Челябинска в Крым
Победительница грантового конкурса «Мечела» реализует проект по использованию вторсырья
Челябинец пожаловался на водителя, который усадил ребенка за руль
«Не тяни — голосуй!» Фестиваль больших граффити может уйти из Челябинской области
Таксисты Челябинска возмущены: их заставляют арендовать машины поновее, чтобы возить по тарифу «Комфорт»
Автомойка с логотипом «Первого канала» удивила жителей Челябинска
Двое суток верный пес ждал у подъезда бросивших его хозяев в Челябинской области
Челябинскую студентку хотят отчислить из-за юбки