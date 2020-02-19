«Не тяни — голосуй!» Фестиваль больших граффити может уйти из Челябинской области

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:07:39+03:00

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В 2020 году в России пройдет масштабный фестиваль уличного искусства «Культурный год». Его участники создадут новые яркие граффити на фасадах домов, проведут выставки и концерты, мастер-классы с известными граффитистами. А пока организаторы заняты выбором регионов для праздника.

На проведение фестиваля претендуют шесть регионов:

— Татарстан;

— Удмуртия;

— Ставропольский край;

— Ленинградская область;

— Нижегородская область;

— Челябинская область.

Праздничные площадки будут организованы сразу в трех регионах. А в каких именно, решит народное голосование. Отдать свой голос россияне могут до двух часов ночи 4 марта. Проголосовать можно здесь.

Организаторами проекта являются АНО «Россия — страна возможностей» и Общероссийский Народный Фронт.

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ИСТОЧНИК KP.RU