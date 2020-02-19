2020-02-19T09:30:43+03:00
Происшествия

Челябинец пожаловался на водителя, который усадил ребенка за руль

Видеозапись нарушения он перешлет в ГИБДД
Ангелина ЗАКИРОВА
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Машина детям не игрушка! Фото: Веленгурин Владимир.Машина детям не игрушка! Фото: Веленгурин Владимир.
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Заботливый родитель, видимо, решил научить свое чадо чему-то полезному. И посадил его за руль авто.

— Едет машина, за рулем — мужчина, у него на коленях маленький ребенок, который держит руль во время движения, — написал в в паблике в «Подслушано ЧМЗ (Official)» анонимный пост челябинец.

Он также пообещал пожаловаться в ГИБДД Металлургического района на отца. Возраст ребенка не указан, но, скорее всего, ребенок маленький, раз свидетель решил жаловаться и даже выложил номер машины в паблик.

— Это как минимум нарушение перевозки детей. Ребенок до одиннадцати лет должен ехать в специальном кресле и обязательно пристегнут ремнем, — рассказали в ГИБДД по Челябинской области журналисту КП-Челябинск.

Похвально, что родители готовят свое потомство к самостоятельной жизни, но зачем нарушать закон, рисковать жизнью ребенка и прохожих?!

А вот люди в комментариях под постом не согласились с автором.

— Многие мои ровесники именно так учились водить автомобиль с малых лет и никто не возмущался и не стучал ментам, — пишет пользователь, не понимая, в чем же проблема.

Другие участники группы назвали очевидца «стукачем».

А вы как считаете?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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