2020-02-19T09:52:15+03:00
Общество

Для вернувшихся из Китая студентов не станут открывать карантинный пункт в Магнитогорске

Гостей из Поднебесной повезут в Челябинск
Лидия ПЕСКОВА
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Студентов из Магнитогорска отвезут в Челябинск.Студентов из Магнитогорска отвезут в Челябинск.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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До конца февраля на Южный Урал вернутся больше 60 студентов — граждан Китая. Двое из них приедут учиться в Магнитогорск. Поползли слухи, что ради них на юге области создадут новый карантинный пункт. Но минздрав региона опровергает это предположение.

— В Магнитогорске нет и не планируется создание карантинных пунктов. Студентов встретят в аэропорту Магнитогорска по всем правилам и требованиям Роспотребнадзора и перевезут в центр временного пребывания в Челябинске, — говорят в пресс-службе ведомства.

На территории региона работают два карантинных пункта. В инфекционном отделении Миасского медицинского центра «Северный» остаются 15 граждан КНР, их планируют выписать к концу недели. В новом корпусе областного клинического противотуберкулезного диспансера в Челябинске находятся 32 человека. Все также здоровы.

Случаев коронавирусной инфекции в Челябинской области нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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